Куда пропал исполнитель легендарной песни 90-х: Почему Антон Дёров так и не стал звездой

Куда пропал исполнитель легендарной песни 90-х, любимой миллионами зрителей: Почему актёр и певец Антон Дёров так и не стал звездой, а вместо этого ограничивается редкими эпизодами в кино и сериалах?В середине 1990-х сложно было найти в России песню, столь же знакомую широкой аудитории, как "Арабская ночь".