Химик рассказала о пользе пакетированных соков

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова 12 марта рассказала «Известиям», опасен ли пакетированный сок.
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