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О народном единстве

О народном единстве

О народном единствеЧто же такое День Народного Единства?Это когда штурмы не бросают позицию и идут вперед, а не бегут домой.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Совершенно верно. Натянутый праздник.
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1 д.
Сергей Рубцовск
Почему натянутый? Минин и Пожарский подняли народ на защиту Родины. Нужно знать историю. Хотя бы самые важные события и не только за последние чуть больше ста лет.
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1 д.
Taurus Zmei
&quot;Единство&quot; - это когда шоу &quot;Маски&quot;, &quot;Аватары&quot; и ржущие рожи жюри, когда сходняк &quot;звёзд&quot; полощет вонючее бельё друг друга, когда &quot;ДНК&quot;, &quot;За гранью&quot; шокируют население историями какое дерьмо у нас народ, где входят в &quot;Ту дверь&quot;, где фильмы про коррупционных генералах. И это только один канал НТВ (Кто командир?), ну и другие Эрнсты тоже. Ну а про богатеев-прихватизаторов (говорят у нас нет олигархов), с ними что ли можно объединяться. Пока не сядет в тюрьму последний вор-коррупционер, объединиться может только часть людей и их большинство, честных и порядочных, а эти отбросы не нужны
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6 час.

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