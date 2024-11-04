О народном единстве

Почему натянутый? Минин и Пожарский подняли народ на защиту Родины. Нужно знать историю. Хотя бы самые важные события и не только за последние чуть больше ста лет.

Taurus Zmei

"Единство" - это когда шоу "Маски", "Аватары" и ржущие рожи жюри, когда сходняк "звёзд" полощет вонючее бельё друг друга, когда "ДНК", "За гранью" шокируют население историями какое дерьмо у нас народ, где входят в "Ту дверь", где фильмы про коррупционных генералах. И это только один канал НТВ (Кто командир?), ну и другие Эрнсты тоже. Ну а про богатеев-прихватизаторов (говорят у нас нет олигархов), с ними что ли можно объединяться. Пока не сядет в тюрьму последний вор-коррупционер, объединиться может только часть людей и их большинство, честных и порядочных, а эти отбросы не нужны