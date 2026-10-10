БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После Карабаха: гонка вооружений на Кавказе вступает в новый этап

После Карабаха: гонка вооружений на Кавказе вступает в новый этап

Устоят ли армяно-французские военно-технические связи в случае смены политических ветров? В последнее время в Баку заметно ужесточили воинственную риторику в адрес Еревана, что нашло отражение и в ходе нескольких публичных выступлений Ильхама Алиева, в частности – на очередном съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

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