После Карабаха: гонка вооружений на Кавказе вступает в новый этап

Устоят ли армяно-французские военно-технические связи в случае смены политических ветров? В последнее время в Баку заметно ужесточили воинственную риторику в адрес Еревана, что нашло отражение и в ходе нескольких публичных выступлений Ильхама Алиева, в частности – на очередном съезде правящей партии «Йени Азербайджан».