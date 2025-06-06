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Поклонников быстрого похудения предупредили о риске ослепнуть из-за «Оземпика»

Поклонников быстрого похудения предупредили о риске ослепнуть из-за «Оземпика»

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришли к выводу, что популярное среди желающих сбросить вес лекарственное средство «Оземпик» может спровоцировать крайне серьезную побочную реакцию .

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