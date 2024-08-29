❄️В Омской области ожидаются первые в этом сезоне заморозки. По прогнозу синоптиков, в ночные часы с 31 августа по 2 сентября температура опустится до 0…-5°.
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❄️В Омской области ожидаются первые в этом сезоне заморозки. По прогнозу синоптиков, в ночные часы с 31 августа по 2 сентября температура опустится до 0…-5°.