Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Брянской области сохраняется режим беспилотной опасности

В Брянской области сохраняется режим беспилотной опасности

В Брянской области сохраняется режим беспилотной опасности, который был введен вечером 23 июля. С того времени ситуация в регионе остается напряженной: силы противовоздушной обороны практически непрерывно отражают попытки атак с воздуха.

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