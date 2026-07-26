В Брянской области сохраняется режим беспилотной опасности, который был введен вечером 23 июля. С того времени ситуация в регионе остается напряженной: силы противовоздушной обороны практически непрерывно отражают попытки атак с воздуха.
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