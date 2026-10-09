BMW iX4: купе-кроссовер, который отрекся от предков

Забудьте то, за что вы любили и ненавидели BMW последние двадцать лет. Новый купе-кроссвер iX4 xDrive — не продолжение традиции, а разрыв с ней.
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