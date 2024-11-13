Правительство США продолжают сотрясать резонансные скандалы

МАЛЕК ДУДАКОВ На этот раз отличилось FEMA - Агентство по чрезвычайным ситуациям. Официально подтверждено то, что многие подозревали ранее: FEMA специально не спасало людей в районах проживания сторонников Трампа.
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