Российские военные заблокировали порты Николаевской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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