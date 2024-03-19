Сегодня появилась информация о том, что перевозчики маршрута #20 не заезжают в Плодородный. Мы связались с Дептрансом, сотрудники городского ведомства, соответственно, с перевозчиком.
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Сегодня появилась информация о том, что перевозчики маршрута #20 не заезжают в Плодородный. Мы связались с Дептрансом, сотрудники городского ведомства, соответственно, с перевозчиком.