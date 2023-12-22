Трамвайную линию и городской вокзал построят около станции МЦД-3 «Останкино»

Протяженность трамвайной линии от Аргуновской улицы до станции «Останкино» составит 3,5 километра Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал какие работы запланированы в рамках проекта развития территории у станции «Останкино» третьего маршрута Московских центральных диаметров.