Пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак предложили ввести в Госдуме

Необходимо обязать хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, считает депутат Госдумы Амир Хамитов, пишет РИА Новости.
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