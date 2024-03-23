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В мире 24 марта 2024 года отмечают два праздника

В мире 24 марта 2024 года отмечают два праздника

В мире 24 марта 2024 года отмечают два праздника Анна РедькоВ данный субботний день, 24 марта 2024 года, как в Российской Федерации, так и во всем мире отмечаются два важных события — День борьбы с туберкулезом и День права на установление истины в связи с серьезными нарушениями прав человека и достоинства жертв.

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