Дороги в Барнауле частично закроют из‑за ремонта и стройки. Схема проезда

Из‑за повреждения трубопроводов и строительства сетей перекрывают улицы и ограничивают проезд на нескольких участках Филиал АО "Барнаульская генерация" — "Барнаульская теплосетевая компания" в ходе гидравлических испытаний выявил повреждение двух трубопроводов диаметром 200 мм, сообщает мэрия Барнаула.
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