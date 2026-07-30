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Дороги в Барнауле частично закроют из‑за ремонта и стройки. Схема проезда

Дороги в Барнауле частично закроют из‑за ремонта и стройки. Схема проезда

Из‑за повреждения трубопроводов и строительства сетей перекрывают улицы и ограничивают проезд на нескольких участках Филиал АО "Барнаульская генерация" — "Барнаульская теплосетевая компания" в ходе гидравлических испытаний выявил повреждение двух трубопроводов диаметром 200 мм, сообщает мэрия Барнаула.

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