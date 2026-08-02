Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

365 подписчиков

Российские военные ликвидировали технику и личный состав ВСУ в районе Красного Лимана

Российские военные ликвидировали технику и личный состав ВСУ в районе Красного Лимана

Российские военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группы войск «Запад» ликвидировали пехоту и несколько наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии