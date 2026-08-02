Российские военные ликвидировали технику и личный состав ВСУ в районе Красного Лимана

Российские военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группы войск «Запад» ликвидировали пехоту и несколько наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики.
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