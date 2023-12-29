В Челябинске вслед за тротуарами начали исчезать дороги

В Челябинской области за сутки выпало от 2,6 -до 15,3 мм осадков. Это много, но не аномально. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре в северной половине области обычно выпадает 34-42 мм осадков, в южной – 19-25 мм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии