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РИА Новый день

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В Челябинске вслед за тротуарами начали исчезать дороги

В Челябинске вслед за тротуарами начали исчезать дороги

В Челябинской области за сутки выпало от 2,6 -до 15,3 мм осадков. Это много, но не аномально. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре в северной половине области обычно выпадает 34-42 мм осадков, в южной – 19-25 мм.

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