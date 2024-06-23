Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сволочи и подлецы!Очевидцы рассказа...
  • лина любимцева
    В Дагестане ДАВНО тлеет исламистский террористический гадюшник!! Никак не успокоятся, твари...В Махачкале при а...
  • Evgeni Velesik
    Синагогу не надо путать с православной церковью или это одно и тоже?В Дербенте возле ...

БМП-2 и БМД-4 оснастили маскировочным комплексом «Накидка»

БМП-2 и БМД-4 оснастили маскировочным комплексом «Накидка»

БМП-2 и БМД-4 начали оснащать маскировочным комплектом «Накидка» в штатном порядке. Это особенно важно в условиях вылетов дронов «Баба-яга», сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх