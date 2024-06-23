БМП-2 и БМД-4 оснастили маскировочным комплексом «Накидка»

БМП-2 и БМД-4 начали оснащать маскировочным комплектом «Накидка» в штатном порядке. Это особенно важно в условиях вылетов дронов «Баба-яга», сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.