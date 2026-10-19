Поражение ЦСКА в дерби со столичным «Динамо» (1:3) заставило говорить о проблемах на посту №1 у армейцев: первый мяч в ворота «красно-синих» влетел после «детской» ошибки голкипера Владислава Торопа.
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