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Офицер США указал на возможность РФ освободить значительные территории на Украине

Офицер США указал на возможность РФ освободить значительные территории на Украине

Российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе своего контрнаступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works 6 октября.

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