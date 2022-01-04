«Конор или Гейджи?». Оливейра предложил фанатам выбрать ему соперника

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника. «Давайте начнем год с этого опроса – кого бы вы хотели видеть в бою со мной?» – написал бразилец, опубликовав фото Конора Макгрегора и Джастина Гейджи.