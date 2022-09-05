В Германии смогли перенаправить в свою экономику ещё 65 млрд. евро из общей еврокорзины

В Германии сделают всё, чтобы оставить свои деньги у себя в экономике и не отдавать их в общую европейскую корзину, иначе получается, что чужие промышленники будут осваивать выплаты в то время, когда немецким производственникам они тоже необходимы.
В Германии сделают всё, чтобы оставить свои деньги у себя в экономике и не отдавать их в общую европейскую корзину, иначе получается, что чужие промышленники будут осваивать выплаты в то время, когда немецким производственникам они тоже необходимы.
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