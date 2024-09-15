Карьерный эксперт Фокин: в РФ в этом году пришел тренд игрового трудоустройства

В России появились игры, с помощью которых россияне могут устроиться на работу, минуя собеседования. Крупные компании предлагают потенциальному сотруднику решить спорные вопросы и проблемные моменты с помощью игры.
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