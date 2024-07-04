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Регионы России

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Изменение климата поставило под угрозу рыболовство в северных озерах

Изменение климата поставило под угрозу рыболовство в северных озерах

За последние 60 лет небольшие озера в северных широтах теряли 0,4 миллиграмма растворенного кислорода на литр каждые 10 лет, и основной причиной этого является удлинение периода температурного расслоения на фоне изменения климата.

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