Изменение климата поставило под угрозу рыболовство в северных озерах

За последние 60 лет небольшие озера в северных широтах теряли 0,4 миллиграмма растворенного кислорода на литр каждые 10 лет, и основной причиной этого является удлинение периода температурного расслоения на фоне изменения климата.
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