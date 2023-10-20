Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Общий уровень инфляции в Японии замедлился до 3% в сентябре

Общий уровень инфляции в Японии в сентябре составил 3%, снизившись с уровня 3,2% в августе. Однако это значение стало 18-м месяцем подряд, когда инфляция оставалась выше целевого показателя Банка Японии в 2%, сообщает CNBC.

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