Общий уровень инфляции в Японии замедлился до 3% в сентябре

Общий уровень инфляции в Японии в сентябре составил 3%, снизившись с уровня 3,2% в августе. Однако это значение стало 18-м месяцем подряд, когда инфляция оставалась выше целевого показателя Банка Японии в 2%, сообщает CNBC.
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