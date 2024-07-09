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Орловские новости

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Работники «Мираторга» рассказали, почему выбрали работу в холдинге

Работники «Мираторга» рассказали, почему выбрали работу в холдинге

На любом, даже самом современном и высокотехнологичном предприятии важен человеческий фактор. От мастерства, профессионализма зависит многое, но влияют ли на результат душевные качества? Доброта, честность, любовь к тому делу, которым занимаешься? Наверняка.

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