Работники «Мираторга» рассказали, почему выбрали работу в холдинге

На любом, даже самом современном и высокотехнологичном предприятии важен человеческий фактор. От мастерства, профессионализма зависит многое, но влияют ли на результат душевные качества? Доброта, честность, любовь к тому делу, которым занимаешься? Наверняка.
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