Лавров: США возомнили себя наместниками Бога на Земле

США возомнили себя наместниками Бога на Земле, без участия Вашингтона Киев был не посмел встать на путь уничтожения всего русского и внедрения нацистских порядков, заявил 26 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
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