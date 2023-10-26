Лавров: США возомнили себя наместниками Бога на Земле

США возомнили себя наместниками Бога на Земле, без участия Вашингтона Киев был не посмел встать на путь уничтожения всего русского и внедрения нацистских порядков, заявил 26 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".