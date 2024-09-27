Первый русский князь-мученик: за что Батый казнил Михаила Черниговского

Чем можно было удивить монголов – великую империю кочевников, за считанные годы опустошивших древнерусскую цивилизацию, бравших один за другим русские города, разрушавших храмы и истреблявших русский народ? Князь Михаил Черниговский, один из первых князей-мучеников, ценой своей жизни заставил монголов спросить себя: почему русские так дорожат своей христианской верой.