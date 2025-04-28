В Ростовской области полицейские выявили факт незаконной торговли икрой почти на 500 тыс. рублей

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина - 2025» сотрудниками отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт незаконной торговли икрой.
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