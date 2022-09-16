Дочь Джона Траволты дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке

Дочь голливудского актера Джона Траволты дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. 22-летняя Элла Блю участвовала в показе новой коллекции знаменитого модельера Карла Лагерфельда — девушка прошлась по подиуму в брючном костюме и кружевном боди.