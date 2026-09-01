На СВО погиб 52-летний житель Омской области Александр Прокопцов. Как сообщили в администрации Усть-Ишимского района, мужчина подписал контракт с Минобороны в июле прошлого года, служил в штурмовом батальоне.
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