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Царьград

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Максим Пухов сообщил о сбитом дроне ВСУ над Энергодаром

Максим Пухов сообщил о сбитом дроне ВСУ над Энергодаром

В Энергодаре бойцы сбили дрон ВСУ с осколочными элементами, который угрожал детской школе искусств. Глава города Максим Пухов и губернатор Евгений Балицкий сообщают о масштабной атаке и повреждениях детских садов без пострадавших.

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