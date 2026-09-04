Сотрудники УНК УМВД региона пресекли преступную деятельность мужчины, который занимался сбытом наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность уроженца Средней Азии 2003 года рождения, который прибыл на территорию города Иваново из Московской области с целью оборудования тайников-закладок с наркотическими средствами.
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