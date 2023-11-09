РЭО вложит больше 3 млрд рублей в стройку Левобережного полигона под Новосибирском

«РЭО может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК. Сумма составит более 3 млрд рублей», — заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии