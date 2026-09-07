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Психологи ВСК описали 5 шагов, которые помогут предпринимателю повысить эффективность в кризис

Психологи ВСК описали 5 шагов, которые помогут предпринимателю повысить эффективность в кризис

Кризис потребовал от предпринимателей сменить логику управления: отказаться от линейных прогнозов, которые были возможны в предсказуемых условиях, и перейти к гибким, вариативным стратегическим решениям.

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