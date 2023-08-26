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«Бохум» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Бохум» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:30 по московскому времени.

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