Беглов: Петербург готов войти в концессию по строительству ВСМ

Строительство ВСМ потребует почти 610 млрд рублей финансирования только из федерального бюджет. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей.
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