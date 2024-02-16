Беглов: Петербург готов войти в концессию по строительству ВСМ

Строительство ВСМ потребует почти 610 млрд рублей финансирования только из федерального бюджет. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей.