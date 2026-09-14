МегаФон и YADRO организовали первый стрим в сети 5G на российском оборудовании

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVeScsasFW МегаФон и YADRO (входит в ИКС Холдинг) провели первую в России прямую видеотрансляцию между Москвой и Екатеринбургом с помощью сети 5G, работающей на отечественном оборудовании.