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Как бы выглядел ваш ужин, если бы его приготовили знаменитые художники

Как бы выглядел ваш ужин, если бы его приготовили знаменитые художники

Хорошо, когда каждый занимается своим делом, повара готовят, а художники рисуют, но что если… Фотограф из Сан-Франциско Ханна Ротштейн (Hannah Rothstein) создала проект под названием Thanksgiving Special («Особый День благодарения»).

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