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Решение тренера «Спартака», которое сложно объяснить: Карседо зря игнорирует таланта сборной России

Решение тренера «Спартака», которое сложно объяснить: Карседо зря игнорирует таланта сборной России

Кажется, заслуживает большего.«Спартак» уходит на длинный перерыв на втором месте. Несмотря на все проблемы, Карседо, как заметили в сети, идеально повторяет чемпионский график 10-летней давности.

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