Медведев: Западу нужно мстить за введенные санкции

РИАМО - 24 фев. Россияне привыкли к бесконечным ограничениям западных стран и научились жить с ними, но оппонентам нужно мстить везде, где только можно, сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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