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Иран выдвинул семь требований для начала диалога с США

Иран выдвинул семь требований для начала диалога с США

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Иран направил США семь условий для начала двусторонних переговоров. Об этом 19 сентября заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи в соцсети Х.

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