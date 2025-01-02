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Гран-при Великобритании – лучший заезд 2024 года по версии читателей RaceFans, спринты не попали в топ-15, Гран-при Монако – 30-й

Портал RaceFans поделился рейтингом всех заездов года в «Ф-1» Пользователи RaceFans посчитали воскресную гонку в Великобритании лучшей в 2024 году.

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