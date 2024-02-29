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БУТЫРСКИЕ новости

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Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Школьникам доступны шесть интерактивных тетрадей В библиотеке МЭШ появились новые интерактивные тетради по химии и физике с заданиями и теоретической информацией, предназначенными для проведения виртуальных лабораторных работ учениками 7-9 классов.

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