История и археология: Как гармонь стала самым популярным музыкальным инструментом в России

Считается, что гармошка была придумана в Германии, но это не повлияло на ее популярность в России. Даже наоборот, заимствованный инструмент приобрел такую славу, что пришлось их собирать до 4 тысяч, а потом и 250 тысяч штук в год.
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