В Совфеде объяснили закон о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин в беседе с RT прокомментировал новый закон о запрете рекламы на сайтах экстремистов и нежелательных организаций.
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