Театр абсурда

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Уже готов долгожданный закон о мигрантах

Уже готов долгожданный закон о мигрантах

"Нарушил? Миллион или в тюрьму" На выходе "драконий" закон о понаехавших. Мало не покажется. Условия посуровеют на порядок.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот когда примут его, тогда и можно  о нём писать. А пока  словоблудие.
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14 час.
Сергей Евдокимов
Во первых не примут этот закон. Во вторых если и примут , то коррупция внесет свои поправки в закон, и получится то же самое что и было до этого закона. А в третьих-их столько уже , что наверно поздно что то изменить в лучшую сторону для коренного населения страны.
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11 час.
Юрий Николаев
Увы! Но на то он и закон что бы его нарушать. Сто к одному, через месяц ДЕЛЬЦЫ найдут сотню обходов и объездов вокруг этого закона и продолжат складывать бабло по собственным карманам. А наши силовики, ну иногда будут вылавливать единицы этих дельцов и сажать.
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1 час.

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