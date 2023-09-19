"Нарушил? Миллион или в тюрьму" На выходе "драконий" закон о понаехавших. Мало не покажется. Условия посуровеют на порядок.
Уже готов долгожданный закон о мигрантах
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот когда примут его, тогда и можно о нём писать. А пока словоблудие.
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14 час.
Сергей Евдокимов
Во первых не примут этот закон. Во вторых если и примут , то коррупция внесет свои поправки в закон, и получится то же самое что и было до этого закона. А в третьих-их столько уже , что наверно поздно что то изменить в лучшую сторону для коренного населения страны.
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11 час.
Юрий Николаев
Увы! Но на то он и закон что бы его нарушать. Сто к одному, через месяц ДЕЛЬЦЫ найдут сотню обходов и объездов вокруг этого закона и продолжат складывать бабло по собственным карманам. А наши силовики, ну иногда будут вылавливать единицы этих дельцов и сажать.
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1 час.
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