Уже готов долгожданный закон о мигрантах

Владимир Алтайцев Вот когда примут его, тогда и можно о нём писать. А пока словоблудие.

Сергей Евдокимов Во первых не примут этот закон. Во вторых если и примут , то коррупция внесет свои поправки в закон, и получится то же самое что и было до этого закона. А в третьих-их столько уже , что наверно поздно что то изменить в лучшую сторону для коренного населения страны.