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Царьград

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Медицинская помощь: медведь ранил оленевода на Чукотке

Медицинская помощь: медведь ранил оленевода на Чукотке

На Чукотке бурый медведь напал на работника оленеводческой бригады №5 в 250 км от села Конергино. Пострадавшему, которого укусили за бедро, предстоит лечение.

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