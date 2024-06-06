Глава Липецкой области рассказал о развитии региона: экология, кадры, нацпроекты, IT

Липецкая область – активно развивающийся регион, а в ряде сфер субъект стал лидирующим. В 2024 году область принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня в Северной столице.
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