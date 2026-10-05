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Аргументы недели

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Женщина перебежала из террористов Сирии в тюрьму России

Женщина перебежала из террористов Сирии в тюрьму России

Верховный суд РФ окончательно утвердил обвинительный приговор жительнице Уфы Елене Яушевой, которая почти 12 лет провела в Сирии в составе запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

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